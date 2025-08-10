サマースプリントシリーズ第4戦「第61回CBC賞」。本命はジューンブレアに託す。前走・函館スプリントSは直線でいったん先頭に立つシーン。内から迫るカピリナにすくわれる形で2着に敗れたが、レコード決着の1分6秒6のとタイム差なしで駆け抜けている。芝1200メートルは5戦4勝、2着1回。レース後はリフレッシュ放牧に出され、ここを目標に順調に調教を積み重ねている。2日の坂路で自己ベストを0秒3更新する4F50秒2〜1F11秒8を馬