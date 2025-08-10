◆第１０７回全国高校野球選手権大会第５日▽１回戦聖隷クリストファー５―１明秀学園日立（９日・甲子園）春夏通じて甲子園初出場の聖隷クリストファー（静岡）は明秀学園日立（茨城）に勝利し、聖地１勝をマークした。最速１４７キロを誇る２年生エース左腕・高部陸が１失点完投。上村敏正監督（６８）に３元号勝利と、浜松商監督時代の９３年春以来、最長ブランクとなる３２年ぶりの甲子園白星を贈った。自慢の左腕を抱