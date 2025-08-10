◇パ・リーグ楽天4−9西武（2025年8月9日ベルーナD）楽天先発の滝中瞭太投手（30）が2ラン2発に泣いた。2回2死一塁から古賀悠に先制2ランを浴び、4回2死一塁では渡部聖に左翼席へ運ばれ、7回7安打4失点で8敗目を喫した。「（2発目は）完全な失投。高く入ってしまった。あれは痛かったです」と悔やんだ。打線が4点を追う8回に3連打などで1点差に迫ったものの、直後に2番手・宮森が4長短打などで5点を奪われた。連勝が