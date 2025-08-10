◆女子サッカー◇ＳＯＭＰＯ・ＷＥリーグ第１節Ｃ大阪ヤンマー０―０マイナビ仙台（９日・ヨドコウ）女子サッカーの「ＳＯＭＰＯ・ＷＥリーグ」が９日、開幕した。Ｃ大阪ヤンマーは本拠地のヨドコウで開幕節を迎え、マイナビ仙台に０―０の引き分け。約５年ぶりに復帰したＦＷ宝田沙織（２５）は１トップで先発出場したが、後半３６分に右足をつり交代。「しっかり準備したが、交代は自分の実力」と悔しいリーグデビュー戦とな