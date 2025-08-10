今週のテーマは「40代の経営者男が20代の女に振られたワケは？」という質問。さて、その答えとは？▶【Q】はこちら：3度目のデートで冷めたワケ。28歳女が45歳バツイチ経営者に抱いた「年の差」のリアル六本木から自宅のある祐天寺へ向かうタクシーの帰り道、流れる景色を見ながら、私は車窓にコツン、と頭を傾けた。「なんだろうなぁ…」今日で三度目のデートだった健介。港区だと知っている人は知っている経営者で、性格も