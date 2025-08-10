◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―０広島（９日・バンテリンドーム）ファンが待ち望んでいた瞬間だ。右尺骨肘頭（ちゅうとう）疲労骨折で離脱していた中日の守護神・松山が３６日ぶり１軍復帰。９回に登板し、１安打無失点で２９セーブ目を挙げた。「ほっとした。私生活でこんなに緊張感がある場面はない」と喜び、「早く投げたい気持ちで過ごしていた」と明かした。１死から三塁に走者を置いたが、最後はモンテロを１４６キロフ