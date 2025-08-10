◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ３―４巨人（９日・横浜）丁寧なフィニッシュで、ＮＰＢ通算２００セーブに王手をかけた。Ｒ・マルティネス投手（２８）が１４３キロのスプリットを低めいっぱいに沈めた。一発出れば逆転の９回２死一塁から、佐野を三邪飛。３登板連続でセーブに成功し、両リーグ単独トップの３３セーブ目をマークした。７投手でつないできた３時間４４分をゼロで締め「いつもと一緒。最初のアウトを取ることだ