気象台は、午前5時24分に、大雨警報（土砂災害）を大任町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】福岡県・大任町に発表 10日05:24時点福岡、北九州、筑豊地方では、土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。福岡県では、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■北九州市□洪水警報10日朝にかけて警戒■福岡市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水1時