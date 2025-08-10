6人組ダンスボーカルグループLIL LEAGUEの岩城星那（20）と岡尾真虎（17）が9日、都内でひとり親家庭へ向けた食品提供とダンス体験イベントに参加した。約20人の子どもたちにダンスを教え、岩城は「僕もシングルマザーで、ダンスのきっかけをくれたのが母だった」と明かし、「それぞれの愛や接し方でお子さんの夢や未来を支えてあげてください」と寄り添った。