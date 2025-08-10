俳優の原田龍二（54）が9日、都内で主演の戦後80周年映画「ハオト」（丈監督）の公開記念舞台あいさつに登壇した。同作の舞台は太平洋戦争末期の精神病棟で、原田は戦争や軍を批判して病棟に収容された元エリート海軍兵を演じた。見どころの1つ、特攻隊として出撃する弟を見送る場面について「自慢じゃないが僕は泣くお芝居はできない。自然と涙があふれた」と話した。「当時、日本の至る所にあんな今生の別れがあったんだと悲しい