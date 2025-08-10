芝クッション値7.0＝軟らかめ※土曜午前8時20分含水率＝芝G前13.5％、4角14.4％ダートG前13.8％、4角14.0％※土曜午前4時。芝は土曜に良まで回復したが、含水率は高めで推移している。パワーを要し、時計がかかりそうだ。ダートは脚抜きが良く先行馬に有利。