芝クッション値9.3＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前12.9％、4角13.2％ダートG前5.7％、4角6.0％※土曜午前5時30分。芝は内柵沿いに傷みはあるが全体的に良好。土曜は先行馬の活躍が目立っていた。ダートは時間が遅くなるほど雨の影響を受けそうで馬場状態の変化に注意。