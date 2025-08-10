芝クッション値10.3＝やや硬め※土曜午前6時30分含水率＝芝G前12.3％、4角12.7％ダートG前0.7％、4角0.6％※土曜午前5時30分。降雨の影響で水分を含み、芝は馬場の傷みが少ない外から伸びる差し馬に注意したい。ダートは脚抜きが良くなって先行有利が濃厚。