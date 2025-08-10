「阪神６−２ヤクルト」（９日、京セラドーム大阪）涼しい顔で３人を抑えると、またご褒美が待っていた。阪神・及川雅貴投手（２４）がチーム３位タイの６勝目。「野手のおかげです」。自己最長更新の１３試合連続無失点で、月間２勝目。ツバメ打線のクリーンアップに仕事をさせず、最高の流れで攻撃へつないだ。同点の八回。ここ数試合の反省から、無駄な走者は出したくなかった。先頭の内山は内角直球で空振り三振。続く村