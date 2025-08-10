日本マクドナルド株式会社が9日、公式HPを更新。同日から配布を行っていた、ハッピーセット「ポケモン」ポケモンカード配布終了を報告した。公式HPでは「ハッピーセット『ポケモン』ポケモンカード配布終了のお知らせ平素よりマクドナルドをご愛顧いただき、誠にありがとうございます」とし「8月9日(土)から8月11日(月・祝)の3日間限定で予定しておりましたハッピーセット『ポケモン』をお買い求めのお客様へのポケモンカードの