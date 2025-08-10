1番人気のロードクロンヌは2着。向正面で中団から進出、3番手外で直線を迎えたが内から抜け出した勝ち馬に2馬身半差をつけられた。藤岡は「勝ち馬（との差）は内でじっとしていた分ですかね。正攻法で強い競馬をしてくれた。もう一歩でした」と悔しそうな表情。四位師は「勝った馬は重賞も勝っているしね。この馬には、まだ経験が必要」と振り返った。