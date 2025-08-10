▼3着ミッキーヌチバナ（鮫島駿）インコースからうまく立ち回ってくれた。4角でステッキを入れた時に左に流れてしまって、他馬を邪魔してしまい申し訳ないです。▼4着ウィリアムバローズ（横山武）59キロでスタートダッシュが利かなかった。この重量で、この枠で十分すぎるくらい頑張っている。▼5着ペイシャエス（横山和）残り100メートルくらいから硬さを出していた。状態が整いませんでした。▼6着ブライアンセンス（丹