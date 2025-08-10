ウンブライル（牝5＝木村、父ロードカナロア）が22年もみじS以来となる2年10カ月ぶりの白星。G1を含む重賞で2着3回の実力馬が復活ののろしを上げた。中団追走からメンバー最速の上がり3F32秒3の末脚を披露。内で粘る先行馬をまとめて差し切った。初コンビの戸崎は「スタッフから他の馬を気にすると聞いていたので囲まれないように広いところを走らせた。強い競馬だった」と称えた。