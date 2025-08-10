「ロッテ２−３オリックス」（９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックスの連敗ストップの裏に“珍事”が勃発していた。規定を超える外国人選手５人がベンチ入りしていたのだ。試合後、岸田監督は「こちらの確認ミス。試合直前にオリバレスを外した」と説明。球団スタッフが気づいたという。責任審判の笠原審判は「（本来はパ・リーグの）事務局がメンバー表を全部確認して我々がもらう。事務局のチェックを我々も信用して