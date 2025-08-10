左肘靱帯損傷から復活を目指す巨人・岡本和真内野手（２９）が９日、イースタン・日本ハム戦（鎌ケ谷）に出場。１打席のみで途中交代した。阿部監督は「実戦に入ると何かしらの支障は出るだろうなと思っていたけど、それが多少は出てしまった」と説明。「決して無理することなくやってほしいなと思います」と話した。