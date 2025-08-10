ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手（３１）が、１１日からのヤクルト３連戦（神宮）で先発する可能性が９日、急浮上した。藤浪は２軍戦でこれまで３試合に登板。直近の６日のイースタン・巨人戦では３回１／３を８安打５失点、７四死球だったため、１軍昇格を見送り、再度２軍戦で登板する方針を首脳陣が明らかにしていた。しかし、１０日の巨人戦に先発予定だったバウアーがアクシデントで先発を回避。三浦監督は「腰の違和感」と説