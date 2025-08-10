「全国高校野球選手権・１回戦、佐賀北５−４青藍泰斗」（９日、甲子園球場）全国制覇から１８年。“がばい旋風第二章”の幕開けだ。夏の甲子園初優勝を果たした２００７年生まれのメンバーが主力にそろう佐賀北がサヨナラスクイズで延長タイブレークを制して初戦突破。本村祥次監督（３１）が余韻に浸り選手をたたえる。「接戦で苦しかったのですが諦めずやってくれました」。ドラマチックな結末だった。決着をつけたのは同