「全国高校野球選手権・１回戦、西日本短大付４−３弘前学院聖愛」（９日、甲子園球場）１回戦が行われ、日本ハム・新庄剛志監督（５３）の母校である西日本短大付が弘前学院聖愛を延長十回タイブレークの末４−３で下し、３季連続の初戦突破を果たした。偉大な先輩と同じ中堅を守る奥駿仁外野手（３年）が“本家”さながらの好守などで躍動した。西日本短大付の背番号「８」を付ける奥が聖地を駆けた。ＯＢの新庄監督をほう