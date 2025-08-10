岡田ももえさんと同じ部署で働いている「多田さん」は、社内でも有名な愛妻家。おだやかな性格の男性社員です。そんな多田さんを略奪しようと企てるサバ美さん。ところが、なかなか多田さんを落とすことができないと知ると、今度は別の作戦を立てます…。職場の人間関係トラブルを描いた体験談。岡田ももえ(@momoe_okada2)さんが描く、『職場でイケメンが異動してきた結果...!!』をダイジェスト版でごらんください。 ©m