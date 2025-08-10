◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ３―４巨人（９日・横浜）久しぶりに味わう、しびれる場面だった。同点の７回２死二、三塁。菊地大稀投手（２６）は「勝ちを呼び込めるような投球を」と心を決めた。打席には宮崎。２ボールからのフォークは「あまり落ちなかった」が芯を外して右飛に封じ、グラブをたたいて雄たけびを上げた。直後に味方が勝ち越し、２３年８月２７日の阪神戦（東京Ｄ）以来７１３日ぶりの通算５勝目をつかんだ