◆パ・リーグソフトバンク４―１日本ハム（９日・みずほペイペイ）ソフトバンク・有原航平投手（３２）が、日本ハムとの天王山で気迫の投球を見せた。「自然に気持ちが入りました」と古巣相手に７回を４安打１失点の力投。自身８連勝で、３年連続６度目の２桁勝利をマークした。３点リードの７回は２度ほえた。無死一、二塁、水野をチェンジアップで狙い通りの二ゴロ併殺に仕留めて「ヨッシャー」。２死三塁、五十幡の空振り