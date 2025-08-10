女優の畑芽育の“夏のお衣装”ショットが反響を呼んでいる。１０日までにインスタグラムで「写真山盛りでございます。夏のお衣装もとても可愛くて幸せです」と書き始めると、衣装姿の写真複数枚を公開。デコルテがあらわになったボルドーのワンピース姿、ノースリーブにワイドパンツをあわせた姿や透け感のあるワンピース姿など、様々なスタイルが披露された。「皆さまどれがお気に入りでしょうか〜」とファンに呼びかけた。