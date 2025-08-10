「ウエスタン、オリックス０−８阪神」（９日、ほっともっとフィールド神戸）ベテラン右腕が力を示した。中８日で登板した阪神・西勇輝投手（３４）は６回無安打無失点。試合途中に降り始めた豪雨をものともせず、オリックス打線を抑え込んだ。無安打投球に「ゼロじゃないと意味がない。抑えられて良かった」と手応えをにじませた。初回はスライダー、チェンジアップを主体として、三者凡退で立ち上がると、二回も同様に抑え