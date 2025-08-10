「西武９−４楽天」（９日、ベルーナドーム）楽天は連勝が「３」で止まり、５位・西武に１・５ゲーム差まで詰め寄られる手痛い敗戦。試合後の三木肇監督（４８）は厳しい表情を貫いた。八回に１点差まで詰め寄るなど反撃したが、直後に５失点と流れを失った。「粘り強く攻撃されてしまった。明日もう一回仕切り直して」と前を向き、ベンチを外れたベテラン・浅村については「体調不良」と説明した。