NHKで好評放送中の大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」。“江戸のメディア王”と呼ばれた“蔦重”こと蔦屋重三郎（横浜流星）の波乱万丈の生涯を描く物語は、快調に進行中。8月10日放送の第30回「人まね歌麿」から幕府の政に参加し、やがて「質素倹約」を旨とする寛政の改革を推進するのが松平定信だ。寺田心が演じた少年期を引き継ぎ、成長した松平定信を演じるのは、「どうする家康」（23）で本多正純を好演した井上祐貴