2歳オープンの一戦は3番人気ハッピーエンジェル（牝＝武市、父ジョーカプチーノ）が鮮やかな逃げ切りで新馬戦から2連勝。締まったラップを刻みつつ、最後まで後続を寄せ付けなかった。三浦は「返し馬から体の使い方が奇麗で、いい形で押し切ってくれました」と納得の表情。武市師は「オンとオフがしっかりしているのが強み。だから体も減らさずに調整ができた。今後の距離をどうするかを含めて、考えていきたい」と笑顔だった