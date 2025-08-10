中団から早めに動いた2番人気ポッドロゴ（牡4＝西園正、父ロゴタイプ）がしぶとく脚を伸ばしてV。通算4勝目を挙げてオープン入りを果たした。騎乗予定だった幸が負傷したため急きょ手綱を取った長岡は「依頼をいただいたオーナー（小川眞査雄氏）に感謝しています。ゲートを出て、リズム良く運べた。（直線で）外に出してからはいい脚を使ってくれた」と勝利をかみしめた。西園正師は「ジョッキーが上手に乗ってくれた。元々、