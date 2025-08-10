中京4R・新馬戦（芝1400メートル）1番人気アイニードユー（牝＝吉村、父ファインニードル）が2番手追走から抜け出し快勝。川田は「性格のいい子ですし、全体をちゃんとこなしてくれました。これから徐々に成長してくれれば」と伸びしろを口にした。吉村師は「スタートがいいしセンスの良さを感じていた。ひと息入れて、気持ちと体がさらにフィットしてくれれば、いいですね」と成長に期待を寄せた。