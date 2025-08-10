「ＤｅＮＡ３−４巨人」（９日、横浜スタジアム）大接戦に決着をつける一打は、巨人・大城卓三捕手（３２）が放った。同点の八回、１死満塁。代打で登場するとカウント０−２と追い込まれながら決勝の左犠飛を放った。「みんながつないでくれて、監督からもいい場面で送り出してもらった。飛んだ瞬間はいけるかなと思ってほっとしました」と振り返った。阿部監督は「大事なところでいってもらわないといけない選手。最低限の