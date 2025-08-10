◇セ・リーグ阪神6-2ヤクルト（2025年8月9日京セラD）阪神のドリスは復帰後、待望の初ホールドを手にした。2番手として同点の6回から登板。先頭の長岡には中前打を許すも、内山、村上の中軸を2者連続空振り三振に斬った。オスナには四球を与えるも、最後は変化球で山田を三ゴロに封じた。「何とかゼロで帰りたいっていうところで仕事できたかなと思います」とうなずいた。ここまで5試合に登板し、失点を許したのは7日の