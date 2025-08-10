「ロッテ２−３オリックス」（９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）伏兵がチームの窮地を救った。２−２の八回２死三塁、９番打者のオリックス・若月健也捕手（２９）がこの日３安打目となる値千金の左前適時打を放ち、勝ち越しに成功。連敗を５で止めてみせた。「チームが勝てて良かった。皆がカバーし合って最終的に僕が打てたということ」と若月。頼みの捕手ながらバットでも打率３割に乗せる大活躍だが、「打率よりもチーム