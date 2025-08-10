◇セ・リーグ阪神6-2ヤクルト（2025年8月9日京セラD）リフレッシュを終えた阪神・森下が、適時打を含む2安打で存在感を示した。「“絶対に打つ”と準備していた。得点につながるバッティングができて良かった」1点を先制された直後の初回。2ストライクから吉村の外角直球を捉えた打球は、二塁・山田のグラブをはじいて右前へ転がる同点打となった。「結果的にすぐ同点に追いつけたので良かった。自分のミスで点を取