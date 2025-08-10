◇セ・リーグ阪神6-2ヤクルト（2025年8月9日京セラD）夏の日差しに焼けた端正なマスクが、一瞬ほころんだ。2―2の8回2死満塁。及川の代打・木浪が、値千金の決勝押し出し四球を選んだ。右の拳を握り、悠然と一塁へ。23、24年で打率・457、35打点、今季も試合前時点で同・500、5打点を残す虎の満塁男が、「目」で貴重な1点を叩き出し、土曜日8連勝へと導いた。「初球から打ちに行くつもりでしたけど、2ボールになった。で