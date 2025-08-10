「全国高校野球選手権・１回戦、聖隷クリストファー５−１明秀学園日立」（９日、甲子園球場）初めての聖地のマウンで聖隷クリストファー・高部陸投手（２年）は何度も笑みを浮かべた。「素直に笑っていました。楽しんでましたね」。９回４安打１失点で堂々の完投勝利後も胸の高まりは抑えきれなかった。初回、先頭にいきなり死球を与えて２死三塁を招くも高め直球で空振り三振。最速１４７キロの伸び上がる直球を軸に要所を