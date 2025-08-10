◇セ・リーグ阪神6-2ヤクルト（2025年8月9日京セラD）もう1人の満塁男の阪神・近本が勝利を決定付けた。8回、1点を勝ち越してなおもフルベースで走者一掃の三塁打を放った。公私で親しい同じ94年生まれで18年ドラフトの同期・木浪が、直前で勝ち越しの押し出し四球を選んだことで「聖也がその前に決めてくれたこともあって気持ちは楽にいけました」と冷静だった。代わったばかりの松本健のカーブをとらえて右中間を破った