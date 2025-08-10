◇セ・リーグ阪神6-2ヤクルト（2025年8月9日京セラD）先発として最低限の役割は果たした。阪神のデュプランティエは、5回を3安打2失点（自責点1）。4三振を奪ってシーズン113奪三振とし、セ・リーグトップのDeNA・バウアーに並んだ。「制球に苦しんでしまったところはあったけど、まずまずの投球はできたと思うよ」初回から無死三塁のピンチを招くと、続く長岡には犠飛を許して先制点を献上。4回は先頭の村上に右翼線