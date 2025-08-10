◇セ・リーグ阪神6-2ヤクルト（2025年8月9日京セラD）阪神・高寺は「8番・左翼」で先発復帰し、1打席目に左前打、2打席目に右前打を放った。途中出場で2打数2安打だった8日から圧巻の4打席連続安打。2―2の8回2死一、二塁でも7球粘って四球を選び、続く代打・木浪の決勝押し出し四球を誘発した。「1安打目はフルカウントまで持って行けたので良かった。2安打目も追い込まれてから対応できた」。内外野をこなせる万能性