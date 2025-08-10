「フィギュアスケート・サマーカップ」（９日、木下カンセーアイスアリーナ）男子ショートプログラム（ＳＰ）とジュニア女子のＳＰが行われた。男子は鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝が８４・９４点で首位発進。山本草太（２５）＝ＭＩＸＩ＝が８３・７２点で２位、中村俊介（２０）＝木下アカデミー＝が８１・０６点で３位だった。ジュニア女子は世界ジュニア３連覇の島田麻央（１６）＝木下グループ＝が６７