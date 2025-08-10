「明治安田Ｊ１、東京Ｖ１−０横浜Ｍ」（９日、味の素スタジアム）降格圏の１８位から脱却を狙った横浜Ｍは東京Ｖに０−１で敗れた。勝ち点は２１のまま。東京Ｖは勝ち点３１とし、暫定で１２位となった。浦和は横浜ＦＣを２−１で下し勝ち点４１に伸ばした。最下位の横浜ＦＣは７連敗で同１９で変わらなかった。福岡は川崎に５−２で大勝し、勝ち点３５。川崎は同３８から伸ばせなかった。勝利を信じるアウェーのゴール裏か