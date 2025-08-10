俳優・井上祐貴（２９）がこのほど、出演中のＮＨＫドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（総合、日曜、後８・００）の取材会に登場した。江戸時代中期に寛政の改革を推し進めた松平定信役の井上は「一言で言うと面倒くさい人物と（笑）。やり方とか言い方が独特で何でこういう言い方をするんだろうと。最初は支持されても、長く続かない理由はそういうところにあるのかな」と台本を読んだ印象を語った。横浜流星演じる蔦屋