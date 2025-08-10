「阪神６−２ヤクルト」（９日、京セラドーム大阪）緊迫したここまでの空気を切り裂くように、阪神・近本光司外野手（３０）はバットを振り抜いた。勝利をぐっとたぐり寄せた一打に虎党はお祭り騒ぎだ。木浪が押し出し四球で勝ち越し、なおも２死満塁の好機。「（木浪）聖也がその前に決めてくれていたので、気持ち楽に。何とかなるだろうと思っていました」松本健とは初対戦で球の軌道も分からなかったが、「とにかくその