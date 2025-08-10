「阪神６−２ヤクルト」（９日、京セラドーム大阪）心は燃やしても頭は冷静に保って、“満塁男”の面目躍如だ。阪神・木浪聖也内野手（３１）が代打起用で押し出し四球を選んで、勝ち越しに成功。「１点取りに行った中で１点取れたんで、良かったです」。値千金の決勝点は、６月６日・オリックス戦（甲子園）以来、約２カ月ぶりの打点にもなった。同点の八回、２死満塁で出番を告げられた。虎党の期待が膨らむのを肌で感じる