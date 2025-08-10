《札幌競馬出来事＆制裁》【競走除外】▽3R…レオンバルディア（馬場入場後に暴走し疲労が著しいため）▽5R…ワラビガミ（馬場入場後に右前肢ハ行を発症）【競走中止】▽10R…ハイディージェン（直線＝鼻出血）【騎手変更】▽舟山（6R脱鞍の際に左足負傷のため）→7R丸山、8R☆松本【過怠金】▽11R…横山武3万円（1角内斜行）▽12R…キング10万円（4角外斜行）【戒告】▽2R…川又（発走後まもなく外斜行）