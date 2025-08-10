韓国のボーイズグループの人気評価をデータ企業が分析した結果が、このほど公表され、1位はBTS、2位はSEVENTEEN（セブンティーン）、3位はSHINee（シャイニー）となった。韓国企業評判研究所は9日、先月9日から1カ月間測定した、ボーイズグループのブランドのビッグデータを公表。ボーイズグループの「ブランド評判指数」として、消費者行動を分析し、ネットで検索された度合いを示す「参加指数」、ネットニュースなどの露出度合い