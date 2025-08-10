「阪神６−２ヤクルト」（９日、京セラドーム大阪）満員の京セラドームに「ピッチャー石井」のアナウンスが響く。八回の勝ち越しで４点リードとなったが、決断に迷いはない。「自分たちは今日のこのゲームを取る」。阪神・藤川球児監督（４５）は勝利への執念をタクトに込め、マウンドに石井を送り出した。「もうブルペンの中で（肩を）作ってますからね。ああいうときは一気に行ってしまった方が（いい）。最後、素晴らしい